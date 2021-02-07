Расстановка сил в Восточном Средиземноморье: Турция как «последний шанс» Германии

Прошедшая неделя ознаменовалась рядом громких политических заявлений, одной из которых стало решение нового президента США Джо Байдена от 4 февраля о том, что объявленный ранее экс-президентом Дональдом Трампом вывод американских войск с территории Германии откладывается на неопределенный срок. Объяснение было следующее – чтобы соответствовать «приоритетам национальной безопасности».

Как считают турецкие эксперты, после такого решения Германии не остается ничего, кроме как взять направление на сближение со странами Азии и Ближнего Востока, а ключевым партнером для выхода в эти регионы является Турция. Не случайно на этой неделе, 2 февраля, состоялся визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Берлин, где он обсудил сферы военного сотрудничества с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Переговоры эти наделали много шума и вызвали большой интерес в мире, поскольку были достигнуты конкретные договоренности между Турцией и Германией в области обороны и безопасности. Страны, в частности, планируют расширить взаимодействие по разработке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, эффективность которых была доказана в ходе Карабахской войны, стремительно изменив военный баланс между Азербайджаном и Арменией. Кстати, в турецкими беспилотниками после войны в Карабахе также заинтересовались британцы, о чем говорилось в публикации британской газеты The Guardian под заголовком «Великобритания хочет новые дроны после военного успеха Азербайджана», опубликованной 29 декабря.

Хулуси Акар и Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвали свои страны одними из «самых важных союзников». Акар подчеркнул, что в Турции расценивают Германию как дружескую страну, ценного союзника и партнера, и выразил уверенность в возможности разрешения всех разногласий между странами, что принесет пользу не только Берлину, но и Европе в целом.

Переговоры проходили на фоне разногласий между Турцией и страной-членом ЕС Грецией по поводу территории в Средиземном море и призыва Греции, Кипра и Франции к Германии прекратить экспорт оружия в Турцию. Однако Германия отвергла предложение об эмбарго на поставки оружия в Турцию, более того, наряду с действующими поставками различных видов вооружения, оборудования и техники оборонного назначения, в ближайшее время в этом направлении ожидаются дополнительные «позитивные сдвиги», как отметил глава турецкого оборонного ведомства. Турция стремится заключить ряд оборонных сделок с Германией, в том числе по подводным лодкам и запчастям для своего национального танка.

Не случайно, именно в ходе визита Хулуси Акара в Берлин турецкое издание Haber7 опубликовало статью о новой книге бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера под названием «Последний шанс», в котором он обозначил геополитическую значимость Турции в новом мировом порядке. По его выражению, «Нравится это Европе или нет, но Турция — уже неоспоримо господствующая сила в Восточном Средиземноморье», и подчеркнул, что Европа должна принять этот факт и, наконец, принять ее в свои ряды.

«Времена, когда турецкие министры и президенты должны были в унизительных условиях ждать в приемных в Бонне или Берлине для либерализации визового режима для своих граждан, отныне подошли к концу», — подчеркивает Шредер в своей книге и предупреждает, что следует принять Турцию как новую силу в Восточном Средиземноморье.

Профессор Анкарского университета, эксперт по международной политике Ташансу Тюркер (Prof.Dr. Taşansu Türker) в эфире TVNET в программе «Akıl Odası» подтвердил, что Турция за последний год действительно продемонстрировала, что является силой, с которой следует считаться. Однако, в силу ряда допущенных ошибок во внешней политике, она находится в одиночестве. Так, Анкара упустила возможность создать тандем с Египтом, и инициативу перехватила Греция. В Восточном Средиземноморье уже создаются коалиции, и решение Турции скооперироваться с Германией наиболее верное в этой ситуации.

«Восточное Средиземноморье приобрело сегодня серьезную значимость и стало центром противостояния мировых суперсил. И это связано не только с углеводородными месторождениями. Устанавливается новый мировой порядок и этот регион, как, впрочем, и 100 лет назад, оказался в самом центре событий. В этой стратегически ключевой точке мира сосредоточены интересы многих региональных сил и ведущих мировых держав. И все они находятся в поиске партнеров и союзников. Уже сформировались два сильных блока, первая из них — США-Франция-Греция-Израиль. И в этой четверке слабое звено не Греция, а Израиль, поскольку как самодостаточная страна в любой момент может покинуть блок.

Другой блок — Великобритания, Мальта, Египет. Но Великобритания, которая вспомнила о своем историческом праве на регион, может перейти в американский блок в течение ближайшего месяца. На прошлой неделе уже была достигнута договоренность о том, что британские самолеты будут взлетать с американских авианосцев. Также созданы Объединенные Морские Силы в составе нескольких американских и британских военных кораблей в рамках партнерства, которое существует для противодействия незаконным негосударственным субъектам в открытом море, содействуя «безопасности, стабильности и процветанию». Но вместе с тем, интересы этих стран в Восточном Средиземноморье не совпадают.

Третья сила Германия, которая, никогда не претендовала на Восточное Средиземноморье, но сейчас, вероятно, может создать блок с Турцией, тем самым стать самостоятельным актором в регионе, в то же время усилить позиции Турции.

Что касается самой Турции – силовые позиции Турции сомнения не вызывают, бесспорный факт и то, что она обладает наибольшей протяженностью береговой линии в Восточном Средиземноморье. Но слабое место Турции — ее упущенные возможности на дипломатическом фронте. Ключевым вопросом для Анкары было достижение соглашения с Египтом, но время упущено, Афины уже договорились с Каиром. И в этой ситуации для Турции наиболее перспективным является союз с Германией, которая, в силу сложившихся обстоятельств, тоже рассматривает Турцию в качестве лучшего партнера», — говорит турецкий эксперт.