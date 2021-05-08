ЕС и США призвали стороны к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

Европейский Союз призвал стороны конфликта в Восточном Иерусалиме принять срочные меры для деэскалации нынешней напряженности. «Насилие и подстрекательство неприемлемы, виновные со всех сторон должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности, опубликованном в субботу, 8 мая, после сообщений о десятках раненых в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.

«Необходимо избегать актов подстрекательства вокруг Храмовой горы/Харам аш-Шарифа и уважать статус-кво. Политические, религиозные и общественные лидеры со всех сторон должны проявить сдержанность и ответственность и приложить все усилия, чтобы успокоить эту нестабильную ситуацию», — подчеркивается в документе.

Соединенные Штаты, в свою очередь, предостерегли власти Израиля от осуществления угрозы выселить из своих домов палестинские семьи, которая привела к резкому росту напряженности. «Насилию нет оправдания, но такое кровопролитие особенно тревожно сейчас, в последние дни Рамазана», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. (DW)