Турецкое буровое судно «Абдульхамид Хан» приступило к работам на участке «Ташуджу-1» в Восточном Средиземноморье, сообщает в понедельник госкомпания TPAO.

«Мы продолжаем работы во имя энергонезависимости Турции и укрепления позиций страны», — говорится в сообщении TPAO в Twitter.

«Абдульхамид Хан» является четвертым и самым современным судном в буровом флоте Турции.

Судно седьмого поколения с двумя башнями имеет длину 238 метров и ширину 42 метра.

Персонал бурового судна составляет 200 человек. Судно проводит бурение на глубину до 12 200 метров. (Анадолу)