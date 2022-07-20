Аудивизуальный совет Азербайджана провел заседание.

Как сообщили АПА в Совете, первым вопросом, стоящим на повестке заседания, было расширение территорий вещания радиоканалов “Azərbaycan Radiosu”, ”İctimai Radio” və “Azad Azərbaycan Radiosu” в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах.

После обсуждений решениями Совета радиочастоты 100.5 MHs в Зангиланском районе, 103.5 MHs – в Губадлинском районе и 105.0 MHs – в Кяльбаджарском районе были переданы в пользование ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», радиочастоты 99.5 MHs в Зангиланском районе и 101.5 MHs в Губадлинском районе – в пользование компании «Общественное телевидение и радиовещание», радиочастота 92.1 MHs в Ходжавендском районе – Независимой телерадиокомпании “Azad Azərbaycan”.