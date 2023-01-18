Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

В поступившем в # из Управления мусульман Кавказа заявлении, подчеркивается, что 20 Января является символом духа и непобедимой воли нашего народа в борьбе за национальную независимость и свободу.

Отмечено, что наш народ, подвергшийся в те дни жестокой военной агрессии со стороны советской армии, не потерял решимости.

Авторы заявления пожелали упокоения душам щехидов 20 Января, а также всех шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и национальную независимость Азербайджана, выразили глубокие соболезнования их семьям и всему азербайджанскому народу.