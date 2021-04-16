Распоряжение президента есть, но купчих нет… — кто мешает выдавать их жильцам «нахалстроек»?

13 апреля 2021 года, выступая на заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа заявил о необходимости решения проблемы с незаконно построенными домами.

По его словам, люди покидают свои дома в регионах из-за социальных условий. «В районах необходимо создать такие условия, чтобы люди могли там жить. Баку на всех въездах и выездах, начиная с Сулутепе, напоминает трущобы. Это нужно изменить», — сказал депутат (https://media.az/important/1067815987/deputat-o-nezakonno-postroennyh-domah/).

Хотим напомнить, что незаконные строения, или как их называют в народе — «нахалстрой», впервые появились в Азербайджане еще в середине прошлого века. Быстрый рост промышленности привел к оттоку рабочих рук из деревень, что стало причиной обострения жилищной проблемы в Баку.

Рабочим приходилось десятилетиями стоять в очереди на квартиру.

Некоторые, устав ждать, сами строили себе дома. Эти дома нигде не регистрировались и, следовательно, не являлись собственностью проживающих в нем людей. Такие дома начиная с Ясамальского, появились на территории почти всех районов Баку, а конкретно поселков Байыл, Забрат, Сабунчи и на территории известной под названием 20-й участок.

Напомним, что еще 9 марта 2011 года на совещании по вопросам социально-экономического развития столицы страны и пригородных посёлков, которое состоялось в ИВ Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о внедрении «прозрачного механизма регистрации прав на жильё». На совещании президент указал, что ему известна проблема с регистрацией домов. По его словам, регистрация должна идти в строгом соответствии с законом и не создавать условий для продолжения практики незаконного строительства. Вопрос о регистрации домов был поднят главой исполнительной власти города Баку Гаджибалой Абуталыбовым. Последний раз в Баку легализация самовольно построенных домов проводилась в конце 40-х годов XX века.

28 марта 2011 года в ряде СМИ появилась информация о начале реализации «прозрачного механизма регистрации прав на жильё». Согласно информации этих СМИ, сотрудники бакинских муниципалитетов приступили к уточнению списков фактических жителей строений, на которые имеется неполный пакет регистрационных документов. Как сообщали эти средства массовой информации, предполагается, что многие из фактических собственников таких строений/участков получат полный пакет документов на них, включая купчие. (http://www.anl.az/down/meqale/exo/2011/mart/164903.htm).

С этого распоряжения минуло 10 лет. Почему же, несмотря на распоряжение президента о реализации «прозрачного механизма регистрации прав на жильё», жители самостроек до сегодняшнего дня не смогли получить документы, подтверждающие их право собственности?

Как заявил # главный архитектор ИВ Хатаинского района Ахмед Мамедов, исполнительная власть не принимает документов для регистрации от фактических собственников незаконно построенного жилья. «Потому, что решения о регистрации их прав собственности не существует», — сказал главный архитектор.

Консультант хозяйственного отдела исполнительной власти Ясамальского района Орхан Мамедов также подтвердил отсутствие решения о регистрации незаконных построений.

По мнению депутата Фазиля Мустафы, некоторые чиновники вот уже 10 лет игнорируют распоряжение президента. «Это не позволяет гражданам вот уже в течение многих лет, зарегистрировать свое право собственности на построенные ими жилища», — сказал депутат.

Интересно, что все жильцы «нахалстроек» давно провели и подключили газ, воду, свет, за которые по счетчикам исправно платят. Если эти дома, построенные в 70-е годы ХХ века, все еще считаются незаконными, то получается, что государство зарабатывает на незаконных жильцах, сознательно не регистрируя их недвижимость. Ведь, как отметил в беседе с # адвокат Фуад Агаев, «Если человек, с молчаливого согласия представителей власти, построил дом и провел туда газ, электричество и воду, то с точки зрения прецедентного права Европейского суда по правам человека, данная недвижимость считается его собственностью».

Что касается слов представителей ИВ Хатаи и Ясамала, то весьма странно, что глава государства распорядился, а чиновники, конкретно Гаджибала Абуталыбов, не позаботились о документации данного распоряжения. Хотя, с другой стороны, если не было решения, то на основании чего, начиная с 2011 года муниципалитеты и районные ИВ собирали документы и уточняли списки жильцов «нахалстроек»? Вопросов в этом деле больше, чем ответов. Например, почему чиновники мешают этому процессу, который мог бы принести в такой трудный момент бюджету дополнительные средства из госсборов за выдачи купчих?