Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии защитных стекол для всех смартфонов линейки iPhone 15. Информация появилась в Twitter.

Судя по аксессуарам, рамки у экранов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут меньше, чем у предшественников. Кроме того, в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus тоже появится Dynamic Island на замену классической «челке».

По словам инсайдера, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат чип Apple A17 Bionic, которая производится по нормам 3-нм технологического процесса TSMC. Обычные версии смартфона получат прошлогодний чип Apple A16 Bionic.

Ice Universe подтвердил корректность рендеров неанонсированного смартфона iPhone 15 Pro от Apple, которые создал 3D-дизайнер с ником Hanstsaiz по заказу Apple Insider на основании утекших чертежей.

Также источник уточнил, что Pro-смартфоны должны получить новую перископическую камеру. Все модели 2023 года получат разъем USB-C, которого никогда не было в смартфонах от Apple. Ожидается, что презентация всей линейки iPhone 15 состоится в сентябре этого года в Купертино. (gazeta.ru)