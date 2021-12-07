Apple работает над глобальным обновлением линейки умных часов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на рассылку Power On от автора Bloomberg Марка Гурмана. Специалист отметил, что в 2022 году американская компания выпустит две обновленные версии девайса — флагманские Apple Watch 8 и бюджетные Apple Watch SE.

Гурман не стал уточнять, какие новые функции получат часы. Однако вместе с этим журналист раскрыл данные о том, что в компании намерены представить совершенно новые смарт-часы. Устройство будет ориентировано на спортсменов и любителей активного образа жизни — гаджет получит защищенный от физического воздействия корпус. «Они будут более устойчивы к царапинам, вмятинам, падениям», — подчеркнул автор.

Apple Watch SE — упрощенная версия Apple Watch 6, которая вышла в 2020 году. Девайс отличается от флагманского носимого устройства отсутствием функции постоянно включенного экрана, опции замера уровня кислорода в крови и ЭКГ. (lenta.ru)