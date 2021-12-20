Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что Apple внедрит в iPhone 14 Pro 48-мегапиксельный объектив, а в модель 2023 года — перископический модуль, сообщает портал MacRumors.

Куо считает, что 48-мегапиксельная камера будет доступна в старших моделях iPhone 14 Pro и позволит записывать видео с разрешением 8K. По его словам, видео сверхвысокого разрешения хорошо подойдут для просмотра на гарнитуре Apple дополненной реальности, запуск которой ожидается в следующем году.

Аналитик утверждает, что модели iPhone 14 Pro могут поддерживать как 48-мегапиксельный, так и 12-мегапиксельный режимы, что будет реализовываться благодаря биннингу (объединению) пикселей. При помощи этого режима смартфон Apple будет снимать 48-мегапиксельные фотографии при ярком освещении и 12-мегапиксельные снимки в условиях недостаточной освещенности для сохранения качества.

Мин-Чи Куо отметил, что по крайней мере одна модель iPhone получит перископический модуль в 2023 году. Это позволит компании значительно увеличить значения оптического зума. Актуальные модели iPhone 13 Pro ограничены 3-кратным оптическим зумом.