Расим Мусабеков: «Никаких сценариев без отмашки из Кремля»

Жители «ДНР/ЛНР», имеющие российские паспорта, приняли участие в недавнем голосовании по поправкам к Конституции России. А первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай заявил после этого, что в скором времени самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» войдут в состав России.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — сказал он.

И тут, конечно, возникает вопрос, а что дальше, к чему это способно привести? Потом Россия может «принять» в свой состав две части Грузии — Абхазию и Южную Осетию. Тем более, что у многих там паспорта РФ.

А все это в свою очередь может дать повод Армении заявить о появившемся «прецеденте», провести незаконное голосование в «НКР» и объявить о присоединении к себе этой территории Азербайджана. Возможен такой вариант развития событий, если РФ захочет включить в себя Донбасс?

Такую вероятность оценил в комментарии для # известный политолог Расим Мусабеков:

— Во-первых, я не уверен, что Россия в ближайшее время примет решение об инкорпорировании так называемой Лугандонии в состав РФ. Практически это будет означать, что Москва противопоставит себя уже и Соединенным Штатам, и Евросоюзу. Насколько мне известно, помощник президента США по вопросам нацбезопасности, а также Меркель и Макрон предупредили Путина о том, что в случае подобных действий санкции со стороны Запада в отношении России, и ее руководства будут уже крайне тяжелыми. Это подразумевает блокирование всех счетов, замораживание всех средств, которые находятся в западных финансовых институтах. Так что, я не думаю, что из-за «Лугандонии» Кремль пойдет на шаги, которые к тому же вряд ли сегодня, с точки зрения настроений населения России, повысят рейтинг Путина. Я не жду такого шага Москвы.

Что касается Армении, то это как в том анекдоте – женщина приходит в зоопарк и видит на клетке с тигром табличку, которая гласит, что в день он съедает 10 кг мяса, 5 кг овощей, 20 кг еще чего-то. И она удивленно спрашивает — неужели он это все съест за день, на что смотритель отвечает – съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Так что, в этом смысле Армения, конечно же, хотела бы вначале пойти на признание независимости Карабаха, а потом присоединить его к себе. Но Армения не имеет самостоятельности для того, чтобы совершить такой шаг. Потому что как в военном, так и в экономическом отношении, и в политическом тоже, Армения очень зависима от России. А от Запада она зависит как в финансовом, так и в политическом отношении. Как бы ни покровительствовали армянам и в России, и в США, и во Франции, потакать подобного рода действиям там не намерены. Поэтому Армения и не признала, скажем, Косово, хотя внутренне она была готова к этому – просто Москва не велела. Также, если уж она искала прецеденты, то, пожалуйста, был Крым – но Армения не посмела признать и этот полуостров за Россией. Поэтому я не думаю, что армяне осмелятся принять какие-то самостоятельные решения, как бы себя ни вела Москва. Дело в том, что Россия понимает – такой шаг означает войну Азербайджана с Арменией. А Россия в такой ситуации поддерживать Армению и полностью терять Азербайджан – вовсе не готова. Это означает потерю ею всех позиций в нашей стране. Так что отмашки из Кремля армяне на это действие не получат. А без этого сами так поступить они не осмелятся.

Единственное, на что рассчитывают армяне, это если Азербайджан возобновит военные действия, они удачно выставят себя в роли жертв, что Совет Безопасности ООН тут же примет не очень приятные решения для Баку, а США-Россия-Франция одобрят независимость «НКР», а дальше уже та сможет принять решение о присоединении к Армении. Вот на это они рассчитывают. Одна из целей провоцирования Азербайджана – как неконструктивной линией поведения на мирных переговорах, так и через раздражающие действия, связанные со строительством дорог на оккупированные земли, с какой-то поселенческой деятельностью там – заставить его ответить военным путем и выставить агрессором – а воспользовавшись этим, осуществить аннексию.

Пока, во всяком случае, им эта игра не очень удается, и я думаю, что Азербайджан все просчитывает, предполагает те или иные действия как на дипломатическом, так и на информационном и на военном направлении.

Есть еще один момент – когда армяне ставят вопрос о независимости Нагорного Карабаха, и последующем его присоединении к РА, сразу возникает вопрос – а в каких границах? Ведь с одной стороны они говорят, что это и бывшая НКАО, и все остальные оккупированные земли вместе, а с другой, понимают, что есть действующие резолюции Совбеза ООН, в которых по 6-ти районам с указанием их названий говорится как об оккупированных территориях, и содержится требование о выводе оттуда ВС Армении. И тут они оказываются в ловушке. Признать независимость «НКР» они могли бы, но хотят, как минимум прихватить еще Лачинский, Кельбаджарский, Губадлинский, Зангеланский районы, а это сделать невозможно и армяне понимают это. Поэтому они находятся в некой ловушке. И единственный выход они видят в том, чтобы спровоцировать Азербайджан на активные действия, выставить себя жертвами, и добиться в результате этого поддержки США, России, каких-то европейских стран для легитимизации осуществленных захватов.