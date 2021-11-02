Профессия полицейского в Азербайджане, да и за его пределами, традиционно считается мужской. Надо сказать, что до недавних пор так оно и было. Однако в последние годы Министерство внутренних дел стало активно вовлекать девушек в ряды полиции, потому что есть такие обязанности в сфере борьбы с преступностью, с которыми женщины справляются ничуть не хуже мужчин, а иногда даже лучше.

О том, как удается совмещать напряженный график полицейского с женственностью, # рассказала героиня нашего сегодняшнего интервью сотрудница пресс-службы МВД Азербайджанской Республики, майор полиции Акгюль Хамдизаде.

— Акгюль, расскажите, когда и как вы решили, что станете правоохранителем?

— Никогда меня не привлекали профессии учителя, врача, которые так часто выбирают девушки. Я всегда мечтала носить форму. Надо сказать, что в 2007 году, когда я сдавала вступительные экзамены, в Академию полиции, девушек еще не набирали. Это был сугубо мужской вуз. В 2011 году я окончила с отличием юридический факультет БГУ и твердо была уверена, что хочу работать в правоохранительных органах. Первым в ту пору объявление о приеме на работу дало МВД. В 2012 году я сдала экзамен, набрала 92 балла из 100 и прошла конкурс в органы внутренних дел. Мне дали звание лейтенанта и оформили в секретариат. Последние два года я работаю в пресс-службе. Я убеждена, что это мое призвание.

— Быть женщиной–полицейским нелегко. В чем вы видите трудность в работе?

— Трудность заключается в режиме работы. Иногда близкие ставят мне в укор то, что я не выбрала в свое время профессию педагога, у которого более щадящий график. Здесь же нам часто приходится оставаться на работе допоздна, потому что нужно подготовить информацию, не терпящую отлагательств. А в праздничные дни, когда все отдыхают, полиция работает в усиленном режиме. Родные дома с нетерпением ждут решения Кабинета министров и считают дни, а для нас что выходной, что обычный день — все рабочие. Особенно непросто приходится работать в карантин. Очень тяжело нам пришлось в период 44-дневной Карабахской войны. Но если любишь свою работу, то трудности тебе нипочем. Главное, чтобы близкие понимали тебя.

— Вы замужем и у вас двое детей. Кто помогает вам с воспитанием малышей?

— Мне помогают мои родители, они заботятся о детях и поэтому я могу со спокойной душой выходить на работу. Я горжусь, что мне выпала такая возможность стоять на страже закона, порядка и безопасности.

— В каком другом направлении деятельности полиции вы бы хотели работать?

— Как для юриста, мне интересна работа следственного оперативного аппарата. Там сложнее работать, чем где-либо и вообще нет режима. Если что-то произойдет, независимо от времени суток, нужно бросать все и ехать на место происшествия. Оперативники часто не ночуют дома, поэтому в уголовном розыске у нас нет женщин. А вот в следствии женщины не так часто встречаются, но все-таки есть. Работа следователя меня также очень привлекает. Но и моя работа не менее интересна. Работая в пресс-службе, я анализирую информацию, думаю над тем, как грамотно ее преподнести, и где-то она переплетается с журналистикой. Кстати, к журналистике у меня тоже когда-то был интерес, но мимолетный.

— В каких сферах полиции в настоящее время трудится много женщин?

— В секретариате, отделе кадров, службе «102», архиве, полку быстрого реагирования, оперативно-статистическом отделе, отделе паспортной регистрации и миграции и других направлениях.

— В чем, на ваш взгляд, состоит разница между органами внутренних дел Азербайджана и полицией развитых стран.

— Раньше мы с завистью смотрели на иностранных полицейских. Нам нравилась их форма, которая красиво сидела на них. Тогда как азербайджанские полицейские долгое время носили форму не очень привлекательную и не сильно отличающуюся от советской. Но после того, как в Азербайджане усовершенствовалась полицейская форма, все встало на свои места.

Кроме того, наша полиция в плане материально-технического оснащения ни в чем не уступает органам внутренних дел передовых стран и отвечает всем международных стандартам. Построены новые полицейские участки. А еще, азербайджанские полицейские очень гуманны. В Азербайджане полицейский всегда помнит, что даже по отношению к преступнику надо быть человечным.

— Вы работаете с информацией, которую постоянно анализируете. Как по-вашему, каково состояние преступности на данный момент, в каких направлениях наблюдается рост, а в каких – уменьшение?

— Очень распространены различные мошенничества. Наблюдается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих наркотиков и психотропных веществ, увеличился их ввоз в страну. Его предлагают всем: и женщинам, и студентам, заявляя, что психотроп якобы усиливает память, помогает похудеть, и таким образом расширяют круг потребителей. Он вызывает зависимость уже с первого или второго употребления. А когда заканчиваются деньги, наркоманы идут на мелкие кражи и таким образом обеспечивают рост хищений частного или государственного имущества. При задержании и обыске мелких воров у подозреваемых, как правило, обнаруживается наркотик. На этом фоне растет и бытовое насилие. Потребители наркотиков, находясь в неадекватном состоянии, совершают преступления в отношении членов своей семьи. Все эти факторы связаны между собой.

Специально для # Парвин Халилова