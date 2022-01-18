Президент Ирана Эбрахим Раиси перед поездкой в Россию проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти, передает ТАСС.

«Речь шла о поездке президента в Россию. Естественно, что он консультируется перед этой важной поездкой, и я был одним из участников этих консультаций», — сказал Велаяти, отвечая в понедельник на вопрос журналиста агентства Tasnim о недавнем совместном заседании с участием Раиси.

По его словам, «вопрос о ядерной сделке является важным, с Россией, играющей решающую роль на переговорах, нужно консультироваться [по этому вопросу]». «[Президент России] Владимир Путин и Раиси обязательно будут обсуждать эту тему», — отметил иранский политик.

В конце 2021 года официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана посетит Россию в начале 2022 года по приглашению российского лидера. 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин проведет совместно с иранским коллегой во время его предстоящего визита в Россию «инвентаризацию» всей повестки диалога двух стран.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщил в понедельник по итогам Совета Думы, что Раиси 20 января выступит на заседании нижней палаты парламента.