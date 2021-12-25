Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что 2021 год страна закончит «с двузначным экономическим ростом». Об этом он заявил, выступая на видеоконференции с послами и представителями дипломатического корпуса Грузии за рубежом, передает Новости-Грузия.

По словам главы правительства, в этом году в Грузии был зафиксирован «беспрецедентный темп экономического роста», в Европе Грузию по этому параметру обогнала только Ирландия.

Гарибашвили также похвалил работу правительства под своим руководством. Он пообещал в ближайшее время представить «новое видение» развития экономики страны.

«Со дня назначения премьер-министром я, кроме внутренней политической ситуации или внешней политики, поставил акцент на восстановлении экономики. Думаю, что мы вместе с нашей командой предприняли очень эффективные, а главное, плодотворные шаги в этом направлении, поэтому нам беспрецедентно быстро удалось восстановление, стимулирование, диверсифицирование экономики, и это должно быть нашей главной задачей», — сказал Гарибашвили.

Весьма интересные заявления, и довольно неожиданные. В течение уходящего года в новостных лентах как-то не приходилось читать о впечатляющих экономических успехах Грузии, то есть, СМИ об этом почему-то не писали. Более известно про то, что в Грузии всё это время почему-то сохранялся весьма высокий ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом. Он исчислялся в основном тысячами людей, в отличие от соседних Армении и Азербайджана, где наблюдались волны роста и спада заражений вплоть до десятков человек в сутки. Политическая жизнь в Грузии также далека от стабильности, по разным моментам есть поляризация в общественных настроениях.

И на таком фоне глава исполнительной власти вдруг заявляет о двузначном росте экономики в течение этого же года. То есть, в условиях частичных ограничений, промышленность и бизнес Грузии сумели обеспечить рост производства и торговли? Интересно, сказался ли как-то этот рост на уровне благополучия жителей страны? Увеличился ли разрыв между доходами среднестатистического гражданина и ценами в магазинах?

На эти вопросы по просьбе # ответили известные политологи соседней страны.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Очень хороший вопрос, иллюстрирующий не только ситуацию в Грузии, но и наш новый дивный мир. Судите сами, известное выражение о том, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика, вовсе не про то, что статистика дает неправильные цифры, а о том, что эти цифры мало что значат в реальной жизни. Судите сами, многие считают ВВП, некоторые говорят, а давайте считать ВВП на душу населения, кто-то считает, что правильнее смотреть на ВВП по ППС, а кто-то на другие индексы. Например, на индекс счастья.

Все эти рейтинги полезные и нужные, но они не дают реальной картины. Да, после пандемии есть рост, ну а как его может не быть, если некоторые отрасли начали подъем едва ли не с нулевого цикла? Но когда цены растут с астрономической скоростью, зарплаты и пенсии не индексируются, то как рост ВВП может отразиться на жизни народа? Уверен, что вы ответили правильно — никак. И вот ещё что, все разговоры о том, что, мол, рост цен и падение уровня жизни — это общемировой тренд, не являются оправданием для власти. Правительство несет ответственность за жизнь граждан своей страны, а кивать на то, что сейчас всем трудно и радостно хлопать в ладоши, потому что цифры чего-то там выросли, мягко говоря — странно.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— Заявления Иракли Гарибашвили не соответствуют действительности. Он говорит о двузначном экономическом росте, но не упоминает инфляцию, которая превысила 13%. А также забывает сказать о том, что экономический рост, о котором он говорит – это результат, возникший после резкого падения экономики в 2020 году с наступлением пандемии. А еще, он не вспоминает, как увеличился внешний долг Грузии, который теперь составляет около 60% ВВП страны.