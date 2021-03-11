Рабочая группа по экономическим вопросам провела заседание

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend,

На заседании был рассмотрен вопрос участия иностранных компаний в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Было отмечено, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики осуществляет прием и анализ обращений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на этих территориях, информирует предпринимателей, дает соответствующие рекомендации и направляет обращения по назначению.

Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, представленных в Агентство, определяются потенциальные проекты, которые включаются в информационную базу.

Для осуществления предпринимательской деятельности на освобожденных территориях от физических и юридических лиц в Агентство до настоящего времени поступило 409 обращений.

Из этих обращений 104 (25%) касаются сферы торговли и услуг, 93 (23%) – промышленности, 69 (17%) – сельского хозяйства, 70 (17%) – строительства, 34 (8%) – туризма, 5 (1,2%) – образования, 1 (0,2%) – транспорта и логистики, 33 (8,5%) – других сфер.