Власти США предъявили обвинения пяти лицам, в числе которых один гражданин РФ, обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте американского Минюста.

Из обнародованных данных стало известно, что двое обвиняемых — это проживающие в штате Иллинойс 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача — они были задержаны 17 июня. Их гражданство при этом не уточняется. В документе также фигурирует имя 45-летнего россиянина Бориса Полосина, а также двое граждан Израиля — 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников.

По версии прокуратуры США, они вступили в сговор с тем, чтобы незаконно экспортировать в Россию из США приборы ночного видения и тепловизорные прицелы. В случае признания их виновными обвиняемым грозит срок до 20 лет. (gazeta.ru)