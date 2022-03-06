В ходе телефонного разговора между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном Путин заявил о готовности провести трехстороннюю встречу МАГАТЭ – РФ – Украина.

«Комментируя упомянутое Президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ – Россия – Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране», — сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Отмечается, что Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований.

«Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — добавили в Кремле.