Путин задумал новую «маленькую, победоносную войну»?

Президент России Владимир Путин умудрился настроить против себя граждан всех независимых государств, некогда входивших в состав канувшего в Лету СССР. В интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который демонстрировался в воскресенье в прайм-тайм по главному государственному телеканалу РФ, он сделал очень опасное заявление. Нет, я сейчас не про утверждение Владимира Путина о том, что «Крым всегда был нашим с юридической точки зрения». Это просто чудовищное в своей неприкрытой лжи заявление. Потому, что Украина вошла в ООН, СЕ, ОЧЕС, ГУАМ и множество иных международных организаций в своих советских границах, то есть вместе с Крымом.

Никто и никогда, кроме России времен позднего Путина, не оспаривал эту очевидную реальность. Кроме того, именно по причине аннексии Крыма со стороны РФ, в отношении нее были введены санкции со стороны США и ЕС. Эти санкции все продлевают и продлевают, вопреки потугам российских политиков добиться их снятия. И сам факт их наличия доказывает то, что весь мир считал и продолжает считать Крым территорией Украины, пусть и находящейся под российской оккупацией. То есть, утверждение Путина о том, что «Крым всегда был нашим с юридической точки зрения», не выдерживает никакой критики и является неправдой.

Странно, замечу, что такие речи звучат из уст главы российского государства, который учился на международном отделении юридического факультета ЛГУ и просто должен понимать хотя бы юридический аспект поднятого им вопроса. Впрочем, странно не только это. Президент РФ сделал еще одно, куда более шокирующее заявление. «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода», — с явным неодобрением сообщил Путин, — «А поскольку не была прописана процедура, то возникли вопросы. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционные российские территории, а потом вдруг решила выйти из Советского Союза, но тогда хотя бы выходила с чем пришла и не тащила бы за собой подарки от русского народа», — заявил он.

Вот так, совершенно открыто и беззастенчиво, глава российского государства решил поиграть в русского националиста, крайне плохо знающего предмет, который взялся обсуждать. Специально для него и для тех, кто готовил текст для господина Путина, напоминаю очень простую вещь. Территория АДР составляла 113,9 тыс. кв.км (в том числе бесспорные территории составляли 97,3 тыс. кв.км, а спорные — 16,6 тыс. кв.км). За короткий срок существования Азербайджанская Демократическая Республика провела важную работу в области защиты своей территории и границ. Однако после падения Азербайджанской Демократической Республики 27 апреля 1920 года, в результате дискриминационной политики, проводимой Советской Россией, территория Азербайджана еще больше сократилась. Территория новосозданной Азербайджанской Советской Социалистической Республики была определена в пределах 86,6 тыс. кв.км. Таким образом, 27,2 тыс. кв.км территории Азербайджанской Демократической Республики были отняты у азербайджанского народа.

Это – к вопросу о «подарках русского народа» Азербайджану. Показательно, что недовольны речами Путина оказались и в РА. Так, Тигран Хзмалян, председатель Европейской партии Армении, разместил на своей странице в Фейсбук заявление. «Сегодня, говоря о «традиционных российских территориях» и о «подарках русского народа», Вам следует вспомнить о преступном российско-турецком пакте Ленина-Кемаля 16 марта 1921 года, по которому советская Россия «подарила» Турции всю территорию Западной Армении, признанную Севрским договором и мандатом Лиги Наций. Вскоре, решением Сталина армянские Нахиджеван и Карабах также насильственно и противозаконно были подарены Россией Азербайджану. Кстати, именно пакт Ленина-Кемаля стал прецедентом для злополучного пакта Молотова-Риббентропа 1939 года, о котором Вы так часто вспоминаете в последнее время», говорится в заявлении Т.Хзмаляна.

Идем далее. В Казахстане также были шокированы утверждением В.Путина. Известный журналист и политолог Александр Дубнов напомнил, что «русский национал-большевик Эдичка Лимонов писал «Мой ответ Казахстану» и, перечисляя «русские города» Уральск, Актюбинск, Семипалатинск…, требовал от Казахстана — «Отдайте чужую собственность»». А еще, он задается логичным вопросом: «Вопрос у меня тут ещё и шкурный: что я должен как эксперт по Центральной Азии отвечать на вопрос о будущем российско-казахстанских отношений после таких откровений российского президента?»

И тут снова вспоминается реплика президента России на молодежном форуме «Селигер-2014» в ответ на вопрос о будущем Казахстана, которая вызвала бурную реакцию в РК. Отвечая студентке Анне Сазоновой, Путин тогда заявил, что считает Назарбаева очень грамотным руководителем: «Он совершил уникальную вещь. Он создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности». Естественно, в РК нашлось немало политиков, экспертов и журналистов, которые доказали ошибочность утверждений главы российского государства.

Я же напомню, что ранее уже было заявление Путина о том, что на рубеже 18-го – начале 19-го веков «никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния», которое также вызвало массу откликов в публичном пространстве и в СМИ, а также дискуссии в соцсетях. Грузинские политики охарактеризовали высказывание Путина как «искажение истории», напомнив, что государственность Грузии берет начало не в 18-м или 19-м веке, а уходит вглубь столетий. И даже тогдашний глава министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал слова Путина субъективной оценкой исторических фактов.

А за месяц до слов о «тифлисской губернии», на Петербургском форуме в июне 2008 года российский президент сказал, что «в свое время не было никакой Украины», и назвал белорусов, русских и украинцев «единым народом». Это тоже явное и осознанное искажение исторических фактов. При этом, в случае с Украиной, вся эта ревизия истории закончилась аннексией Крыма и поддержкой сепаратизма в Донбассе. Россия всячески пытается доказать несостоятельность украинского государства.

Теперь, после высказываний Владимира Владимировича в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» во многих независимых государствах, когда-то бывших республиками СССР, во всю ширь и высь встал вопрос возможной попытки РФ повторить где-то еще «украинский сценарий». «Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но его словам никто не верит. Потому, что Песков, очевидно, попытался смягчить негативные последствия утверждений Путина. И Песков не является человеком, принимающим решения. А Путин является. Он, как видим, нагнетает ситуацию, по сути, вновь искажая историю и пытаясь подыграть русским националистам. И все это – на фоне очевидной углубляющейся политической изоляции РФ, снижения ее экономической мощи и привлекательности, катастрофического падения уровня жизни в самой России. Неужели Путин задумал новую «маленькую, победоносную войну»? Таким вопросом задаются ныне на всем пространстве бывшего СССР. И уважения к РФ все это не добавляет.