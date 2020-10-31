Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Эгейском море

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в Эгейском море. Соответствующую телеграмму президент направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, сообщается на сайте Кремля.

Путин передал слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим и пожелал скорейшего восстановления районов Греции.

Накануне вечером у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 7,0. Сильные толчки были зафиксированы в турецких Измире, Стамбуле, а также в греческих Афинах и на Крите. В этот же день в Эгейском море у берегов Турции произошло повторное землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера. Жертвами стихии, по последним данным, стали 27 человек в Турции погибли 25 человек, пострадали более 800. В Греции погибшими числятся два человека, еще около 20 пострадали.