Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.
Согласно базе данных Думы, изменения, в частности, касаются совершенствования регулирования отдельных вопросов организации публичной власти. Кроме того, Основной закон будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января.(РИА Новости)
| 2020-01-20T18:28:45+00:00 20 января 2020, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss