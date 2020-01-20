Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.
Согласно базе данных Думы, изменения, в частности, касаются совершенствования регулирования отдельных вопросов организации публичной власти. Кроме того, Основной закон будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума.
«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января.(РИА Новости)