Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.

Согласно базе данных Думы, изменения, в частности, касаются совершенствования регулирования отдельных вопросов организации публичной власти. Кроме того, Основной закон будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.