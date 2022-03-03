Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает TACC.

Выступая на заседании Совбеза, он заявил, что всем семьям погибших военнослужащих будет выплачено по 7,4 млн рублей плюс ежемесячная компенсация.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это семь миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — сказал президент.

Кроме того, для контрактников, из-за ранений не годных к строевой службе, выплата будет 2,6 млн.