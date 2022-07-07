Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ заявил, западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще «ничего не начинала».

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что виновником нынешних событий в Украине является «этот самый коллективный Запад».

«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе», — подчеркнул он, добавляя, что «этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит». (Газета.Ру)