Президент России Владимир Путин пригласил представителей африканских стран принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который в марте 2024 года пройдет в Сочи. Об этом он написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что вывод на новый, более высокий уровень сотрудничества в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, СМИ соответствует общим интересам.

Поэтому президент России сказал, что приглашает «наших молодых африканских друзей» на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Глава государства отметил, что на фестиваль приедут свыше 20 тысяч представителей свыше чем из 180 стран. По словам российского президента, форум в Сочи предназначен для неформального, дружеского, открытого диалога, который свободен от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков и объединяет молодежь вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания