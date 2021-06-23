«При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе».

Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

«Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры», — отметил президент РФ.

«Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте»- заявил Путин.

Видеообращение президента России к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности опубликовано на сайте Кремля.