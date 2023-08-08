Президент России Владимир Путин поручил нарастить выпуск оружия, которое применяется на войне с Украиной. Он несколько раз подчеркнул такую необходимость на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 «Прорыв», самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь. «Ланцеты» и так далее», — заявил Путин.

Чемезов ответил, что «Ростех» как раз над этим работает. Он добавил, что дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет», которые производят предприятия входящего в корпорацию концерна «Калашников», «себя очень хорошо зарекомендовали».

Путин с ним согласился: «Очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный. Любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты». По словам президента, производители обещали ему увеличить количество этих дронов. «Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — вновь подчеркнул Путин.

Чемезов выразил готовность работать над выполнением этой задачи. Он также отчитался, что предприятия корпорации вдвое нарастили выпуск боевых самолетов и вертолетов.

В начале августа стало известно, что российские власти уже израсходовали весь утвержденный на год военный бюджет и были вынуждены удвоить сумму, которую планируют потратить на армию, брошенную на покорение Украины. (moscowtimes.ru)