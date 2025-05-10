Для начала 30-дневного перемирия между Россией и Украиной страны Запада должны приостановить поставки вооружений Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC. «Если мы говорим о прекращении огня, то что нам делать с поставками оружия, которые Украина ежедневно получает из США и европейских стран?», — задался вопросом он.

Песков при этом добавил, что поставки вооружений должны прекратиться до вступления в силу режима тишины. В противном случае, по его мнению, Киев использует этот период для мобилизации, ротации, обучения новых бойцов и восстановления имеющихся сил. «Почему же мы должны предоставлять Украине такую возможность?», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По утверждению Пескова, в то время как Киев якобы «не готов к немедленным переговорам», Владимир Путин «прилагает все усилия для урегулирования конфликта мирными и дипломатическими средствами». «Но, не имея под рукой мирных и демократических средств, мы должны продолжить военную операцию», — добавил пресс-секретарь.

Тем не менее, в Москве рассчитывают, что участие Соединенных Штатов, а также личное посредничество президента США Дональда Трампа, могут изменить ситуацию. «Мы надеемся, что усилия Вашингтона помогут привнести в позицию Киева немного больше гибкости и политической воли», — подчеркнул Песков.

Призыв к продолжительному перемирию вскоре прозвучал и от Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Москва и Киев должны прекратить огонь «без предварительных условий» минимум на месяц. «Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал американский президент в Truth Social.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц вечером 9 мая выразил осторожный оптимизм в вопросе перемирия. По его словам, «существует высокая вероятность» того, что трехдневный режим тишины может быть продлен до 30 дней, что станет основой для последующих мирных переговоров. «Мы очень надеемся, что это предложение будет принято и со стороны России. Сейчас мяч полностью на стороне Москвы», — заявил глава немецкого правительства.

По данным Reuters, Соединенные Штаты и европейские страны завершают подготовку официального предложения о 30-дневном прекращении огня. В случае отказа со стороны Москвы Запад готовит новый пакет санкций, говорят источники агентства. (moscowtimes.ru)