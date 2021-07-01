Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранные IT-гиганты должны открыть свои представительства в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяется на те интернет-ресурсы, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. российских пользователей. Таким образом, под его действие попадут Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org и другие.

Теперь эти компании обязаны открыть в России филиалы, которые будут представлять головные компании и взаимодействовать с российскими государственными органами. Требование вступает в силу с 1 января 2022 года.