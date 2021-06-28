Президент России подписал указ, который запрещает гражданам России участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций за пределами страны, сообщает РИА «Новости».

В законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» были внесены поправки, которые позволяют Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из некоторых стран мира.

Также этот законопроект указывает и вводит еще один критерий признания организации нежелательной в России. Теперь НПО не имеют права выступать посредником в финансировании «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».