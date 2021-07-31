Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу, 31 июля, обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, при этом российский лидер подчеркнул, что РФ продолжит предоставлять всестороннюю помощь в их тушении. Об этом сообщили в субботу в пресс- службе Кремля.

«31 июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием»,— говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. В ответ на это турецкий лидер, как отмечается, тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку.

Кроме того, стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Накануне, 30 июля, стало известно о том, что пожарным в Турции удалось локализовать 70 из 81 лесных пожаров.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен от Азербайджана, отметил в пятницу Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе. Расследование причин пожаров продолжается.

В генконсульстве РФ в Турции в этот же день сообщили, что пожарная опасность в стране миновала. В течение дня туристы, отдыхающие в Анталье, вернутся в отели, где были расположены изначально.

29 июля Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных силдля сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет (lenta.ru)