Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе Азербайджана, США и Ватикана. В поздравлении не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Рэджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны «взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов». Без поздравлений Путина остались лидеры стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии.

В прошлом году президент России также не поздравлял Зеленского и Зурабишвили с Новым годом. (svoboda.org)