Президент РФ Владимир Путин не полетит на Бали для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 15-16 ноября. Вместо него Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров, пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник и собеседника в администрации президента.

На текущий момент Путин не видит рациональных возможностей «разрешать какие-то вопросы в рамках саммита», говорит глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Запад занимается прямыми диверсиями [против России], что убеждает его, что сейчас не время для такого разговора», – отметил Калашников. При этом президент должен сам объявить о своем решении и сказать, кто его заменит, говорит источник, близкий к Кремлю.

О том, что Путин вряд ли посетит саммит, сказал и президент страны-хозяйки мероприятия Джоко Видодо, который неделю назад провел телефонный разговор с российским коллегой. Перед этим власти Индонезии предложили администрации президента США Джо Байдена организовать в рамках саммита двустороннюю встречу с Путиным. Но США отклонили это предложение, пишет Financial Times со ссылкой на источник в американской администрации.

Участие Путина в саммите «двадцатки» на фоне войны в Украине обсуждается с лета. Сам Путин до последнего времени не исключал, что посетит мероприятие. «Россия совершенно точно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду. Я подумаю», – говорил президент 27 октября на заседании международного клуба «Валдай».

Мировое сообщество допускало, что саммит может стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. 11 октября МИД Индонезии сообщил о согласии Путина и Зеленского участвовать в G20.

Однако президент Украины Владимир Зеленский, который не покидает свою страну с 24 февраля, заявил, что он откажется от участия в саммите, если на нем будет присутствовать Путин. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – заявил Зеленский 3 ноября.

В Кремле также исключали встречу Путина и Зеленского на полях саммита. Но для Путина поездка на G20 была возможностью впервые с начала войны встретиться с западными лидерами. «Позиция России сводится к тому, что реальный диалог должен быть с Соединенными Штатами, как с фактическим участником конфликта, который принимает основные решения. Позиция США тоже известна – что никакие решения, касающиеся Украины, без участия украинской стороны приниматься не могут», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, говорить о возобновлении российско-американского диалога на фоне продолжающейся войны в Украине не приходится. «Должно произойти чудо, чтобы Путин поехал туда и встретился с Байденом», – заключил эксперт. (moscowtimes.ru)