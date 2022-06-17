Президент РФ Владимир Путин заявил, что Советский Союз — это историческая Россия. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я публично говорил и без всякого стеснения, Советский Союз — это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил свое существование», — сказал Путин.

Также глава государства подчеркнул, что Россия в новейшей истории с уважением относилась к процессам суверенизации территорий, которые происходили на постсоветском пространстве.

Чем раньше руководители современной России поймут, что земли некогда захваченные их предками никогда не были российскими, тем лучше будет и для их страны, и для стран некогда входивших в состав СССР. То, что Азербайджан когда-то был оккупирован, сначала войсками Российской империи, затем Красной империи, и был насильно присоединен к территории этих империй, не означает, что Азербайджан это историческая Россия. То же самое относиться и к другим бывшим советским республикам.