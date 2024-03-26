Органы Генпрокуратуры проводят работу по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов, заявил на коллегии ведомства во вторник президент Владимир Путин.

По его словам, это «важный момент» в работе прокуроров, которая в целом направлена на защиту социальных и экономических прав граждан, а также отстаивание интересов государства и общества.

Национализация собственности у бизнеса «оправдана в тех ситуациях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству», заявил Путин.

Он добавил, что «в каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур».

Прокуроры в судах добились возврата государству активов стратегических предприятий на сумму более 1 трлн рублей, отчитался Путину генпрокурор Игорь Краснов.

Речь идет о десятках компаний, продукция которых «критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны», продолжил он.

«Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины», — заявил Краснов, добавив, что поручает органам прокуратуры тщательно разбираться с незаконным отчуждением предприятий в целях вывода активов за рубеж.

Повышенный интерес к изъятию частных активов и пересмотру итогов приватизации у Генпрокуратуры возник давно, но после начала войны процесс национализации принял «по настоящему массовый» характер, указывал ранее директор «Transparency International — Россия» Илья Шуманов.

За 2022-2023 гг. более 180 частных предприятий перешли под контроль государства, а требования о национализации, поступившие в суды за два года, касались почти двухсот компаний. В основном это предприятия, выпускающие продукцию военного назначения, а также активы покинувших страну бизнесменов.

По подсчетам «Новой газеты. Европа» и «Transparency International — Россия», чаще всего власти национализировали предприятия ВПК и машиностроения (7 исков), пищевой и рыбной промышленности (7 исков), а также порты (6 исков) и недвижимость (6 исков).

Только в двух случаях переход компании в собственность государства не состоялся в судебном порядке, поскольку Генпрокуратура отказалась от иска или заключила мировое соглашение.

В качестве формальных причин для изъятия активов из частных рук власти используют обвинения в незаконном владении собственностью (20 случаев в 2022–2024 гг.) и нарушении антикоррупционного законодательства (14 случаев). Еще в трех случаях прокуроры просили признать недействительными сделки или создание бизнеса, объясняя это нарушением прав Российской Федерации. При этом некоторые иски не опубликованы или засекречены, что лишает возможности ознакомиться с мотивировочной частью.

Государству важно контролировать предприятия, работающие на войну, указывает Шуманов. Кроме того, продолжает он, государству интересны недвижимость и земля, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и южных регионах, из-за высокой стоимости, а в рыбном секторе с помощью национализации можно забрать квоты на вылов, а также флот.

Последний пример громкой национализации — переход под контроль государства трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Суд принял решение об этом в середине февраля, после чего владельца комбината Юрия Антипова задержали по делу о мошенничестве. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Процесс национализации ЧЭМК прошел в рекордно короткие сроки — на это потребовалось меньше месяца. Суд рассматривал дело в закрытом режиме, а его материалы не публиковались. (moscowtimes)