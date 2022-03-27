«После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает «корейский» сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине «Северную и Южную Кореи». Ведь проглотить всё государство он точно не в силах», — заявил Буданов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов считает, что Владимир Путин может попытаться навязать Украине «корейский» сценарий. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Он убежден, что для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в оккупированный Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – несокрушимый Мариуполь.

Также глава разведки Украины добавил, что россияне попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.