Российский диктатор Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Ранее Лавров заявил о том, что у «Гитлера была еврейская кровь, как и у Зеленского».

Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на канцелярию Беннета.

В разговоре с премьер-министром Нафтали Беннетом президент России Владимир Путин извинился за утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер имеет еврейское происхождение. Беннетт принял извениния Путина за высказывание Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения российского президента к еврейскому народу и памяти о Холокосе», — говорится в сообщении.

Также Беннет и Путин обсуждали ситуацию на «Азовстали». Российский диктатор соврал о том, что якобы РФ беспрепятственно позволяет выйти гражданским из заблокированного Мариуполя и повторил свое требование, что украинские защитники должны «сложить оружие».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, во время которого осудил возмутительные заявления главы российского МИДа Сергей Лаврова об «антисемитизме евреев».