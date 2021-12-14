Как сообщается на официальном сайте Кремля, сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Было подробно рассмотрено положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Нагорному Карабаху от 9 (10) ноября 2020 года. Рассказал, как в регионе идёт реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной.

Поддержана целесообразность активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

Также были обсуждены вопросы об обстановке на границах Беларуси со странами ЕС и изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.