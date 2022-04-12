Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились, они длились почти три часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Telegram-канале «Кремль. Новости» уточняется, что главы государств обсудили такие темы, как создание нового спутника высокоточного зондирования Земли и совместную работу по плазменным двигателям.

«Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями», — отметил Путин.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение на космодром Восточный и предложение белорусским специалистам принять участие в его постройке.