Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси

Президенты России и Беларуси обсудили по телефону ситуацию в республике.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что против страны «разворачивается агрессия». Он отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает «не только Беларуси», но и всему Союзному государству.

Президент Лукашенко усмотрел в ситуации в стране «элементы внешнего вмешательства». Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы «у народа создать вот это подленькое настроение». По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Лукашенко набрал 80,1% голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%.

Оппозиция эти результаты не признала, в стране проходят несанкционированные акции протеста.

| 2020-08-15T16:33:20+04:00 15 августа 2020, 16:55|12345 (Пока оценок нет)
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