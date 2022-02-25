Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Слова представителя Кремля приводит РИА «Новости».

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — рассказал он.

По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Минск готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины. Об этом сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для обеспечения безопасности и неприкосновенности делегаций, прибывших на переговоры.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина не боится говорить с Россией о нейтральном статусе и гарантиях безопасности. Украинский президент отметил, что не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», призвав оказать Киеву поддержку. Зеленский также обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи.