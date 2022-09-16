Эрдоган давно предлагает мне встретиться с Зеленским.

Как передает #, об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.

По его словам, в предложении президента Турции встретиться с Зеленским нет ничего странного: «Эрдоган давно пытается нормализовать ситуацию с Украиной, в том числе внес вклад в реализацию зернового соглашения… Поэтому президент Турции считает, что проведение встречи с Зеленским будет иметь положительный результат», — сказал президент России в ответ на вопрос о том, предлагал ли ему Эрдоган встретиться с Зеленским на сегодняшней встрече.

Путин также ответил на вопрос об условиях, на которых будет проходить встреча с Зеленским: «Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией, это невозможно. Чтобы эта встреча состоялась, Киев должен дать на нее согласие. Но они отказываются вести переговоры. Если они отказываются, то эта встреча не нужна».