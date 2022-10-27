Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» допустил, что он будет присутствовать на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на индонезийском Бали.

Глава государства выразил благодарность руководству и президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение на этот саммит.

«Мы подумаем, как мы это сделаем», — сказал российский лидер.

По его словам, РФ совершенно точно будет на данном мероприятии представлена на высоком уровне.

«Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — добавил Путин. (Газета.Ру)