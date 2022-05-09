Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович «прочитал» между строк в выступлении президента России Владимира Путина, будет ли атомная война.

Арестович написал в Facebook по поводу парада в Москве и выступления Путина, что перепуганный президент России не хочет масштабной войны.

«Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Путина в его речи — «недопустимость глобальной войны». Читайте — отбой атомной тревоги, и «… страшного столкновения с НАТО», — пишет советник руководителя Офиса президента Украины.

При этом он считает, что Путин — это «старый, больной, на смерть перепуганный человечек».

«Путин — владелец империи встретился, наконец, с Путиным, который таскал чемодан с сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной», — пишет Арестович.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в своей речи на параде Победы заявил, что война в Украине — это «предупредительный отпор агрессии» со стороны НАТО. Российский диктатор во время выступления на параде вспомнил о «спецоперации» в Украине, оправдав свои действия.

Несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, Путин не объявил войну Украине и мобилизацию в России. (УНИАН)