Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии под командованием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

При взаимодействии инженерных войск с другими государственными структурами в течение нынешнего года в направлении Кельбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов было проложено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых местностях.

Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года частями и подразделениями инженерных войск в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и боевой техники в направлении вышеуказанных районов было очищено от снежного покрова в общей сложности 2 564 км дорог.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.