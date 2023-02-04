Город Шуша – грандиозное историческое пространство. Сюда на протяжении веков приезжали купцы, ремесленники, путешественники. Глядя на город, можно представить, каким прекрасным он был много лет назад.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал путешественник из Бразилии Даниэль Скот.

Он отметил, что его возмутило разрушение армянами исторических памятников края.

«Исторические памятники – прошлое нации. Армяне проявили неуважение не только к азербайджанцам, но и к истории. Верю, что скоро жизнь в городе вновь станет такой, как прежде. Масштабные работы по строительству и восстановлению, которые ведутся здесь быстрыми темпами, дают основания с уверенностью говорить об этом», — сказал он.