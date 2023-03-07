В Международном Центре Мугама состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджанской Республики, виолончелиста Алексея Милтых, сообщает #.

Концертная программа «Solo» для музыканта была создана в новом формате. Благодаря артисту и его талантливым друзьям присутствующие в зале совершили путешествие во времени: от классической музыки Баха до современной электронной музыки и роковых обработок всеми любимых произведений.

В концертной программе приняли участие: концертмейстер, артистка Азербайджанской Государственной Академической Филармонии Лала Багирзаде, лауреат международных фестивалей Хаял Алиев, балерина, воспитанница Центра татарской молодёжи «Яшлек» Эсфирь Кулиева, гость из России, композитор Глеб Андрианов, лауреат международных фестивалей, единственный в Азербайджане композитор, который пишет музыку для «Netflix» Вугар Маммедзаде и квартет «The Passion».

Организатором и инициатором идеи данного проекта выступила компания «StolitsA.rt» при организационно-технической поддержке Международного Центра Мугама и Русского дома в Баку.

В интервью # Алексей Милтых поделился своими впечатлениями о прошедшем событии и рассказал, какую роль в его жизни играет музыка:

-Проект Solo буквально взбудоражил музыкальную общественность. Публика была в восторге. А вам все понравилось?

— Конечно, я был очень тронут такой реакцией публики. Это мой первый концерт в таком формате, поэтому были небольшие сомнения, конечно же волнение, но оно того стоило. Спасибо всем тем кто пришел, спасибо за теплые слова и поддержку. Хочу выразить особую благодарность продюссеру и организатору Вафе Мамедовой за идею, организацию и веру в то, что все пройдет хорошо.

-Вы — известный талантливый музыкант, Заслуженный артист Азербайджана, прошли большой путь виолончелиста. Какие знаковые события сопровождали вас на этом пути?

-Путь музыканта не простой, он требует постоянной работы над собой. Сомнения, волнение, удачные выступления и не очень, частично потерянное детство. Из своих 40 лет 33 года непосредственно связаны с виолончелью!

-Когда мы говорим о виолончели, то в первую очередь вспоминаем нашего легендарного земляка Мстислава Ростороповича. Довелось ли вам общаться с великим музыкантом?

-Именно такие же ассоциации были у меня. И однажды после того, как я послушал запись концерта Шумана в исполнении Ростроповича, внутри что-то проснулось, появилось осознанное желание играть, играть хорошо. И потом к нам приехал великий Маэстро. Это было большое событие и для Баку, и, конечно же, для меня как для виолончелиста и его поклонника. Мне трижды посчастливилось принять участие в его мастер классах.

-С чем можете сравнить звучание инструмента, ставшего частью вашей жизни?

-Самая распространенная ассоциация с человеческим голосом. Современные произведения порой требует другого звучания. Различные приемы могут имитировать звук флейты, стук, гитару и даже скрежет по металлу.