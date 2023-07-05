Бывший главный тренер футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Луис Энрике возглавил «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Контракт со специалистом рассчитан до 2025 года.

53-летний испанец сменил на посту Кристофа Гальтье, который возглавил парижан перед началом сезона-2022/23, подписав с клубом двухлетний контракт. Под его руководством «ПСЖ» завоевал свой 11-й титул чемпиона Франции.

После ухода из сборной Испании Луис Энрике находился без работы. Вместе с национальной командой испанец участвовал в чемпионате мира — 2022. В Катаре его подопечные вылетели на стадии 1/8 финала, уступив команде Марокко.

На клубном уровне он помимо «Барселоны», работал с испанской «Сельтой» и итальянской «Ромой».