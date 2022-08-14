«ПСЖ» планирует продлить контракт с Лионелем Месси.

В клубе очень довольны аргентинцем, сообщает As со ссылкой на L’Equipe. Вскоре парижане начнут переговоры о продлении соглашения, истекающего летом 2023 года, еще на один сезон. В «ПСЖ» уверены, что новый контракт будет подписан.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует подписать Месси свободным агентом после его ухода из «ПСЖ» следующим летом. Однако пока что переговоров между игроком и каталонским клубом нет. Футболист полностью сосредоточен на «ПСЖ». (sports.ru)