Психотипы Саакашвили и Авакова исключают возможность их сотрудничества – Евгений Магда

После распространения новости о том, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предложили пост вице-премьера правительства Украины, отношения между двумя государствами накалились. В Тбилиси заявили, что они отзовут посла для консультаций, если Саакашвили займет высокий пост в Украине. Сам Саакашвили заявил, что он принял предложение президента Украины, уточняя, что Зеленский поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», так как в стране сложилась «катастрофическая ситуация в экономике». Какие проблемы создаст Украине в отношениях с Грузией назначение на высокий пост опального для официального Тбилиси человека? Данную тему # обсудило с украинским политологом Евгением Магдой.

— Как известно Владимир Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам, и Саакашвили принял это предложение. Как вы оцениваете данное назначение? Принято ли это решение под внешним давлением, как утверждают некоторые недолюбливающие Саакашвили эксперты?

— Украина – парламентско-президентская республика и утвердить Саакашвили на пост вице-премьера должен парламент. На этой неделе этого назначения точно не случится, поскольку его кандидатуру негативно оценивают многие парламентарии. Это кадровое предложение показывает, что у Зеленского очень короткая скамейка запасных. Михаил Саакашвили умеет много и красиво обещать, и уже успел рассказать, что Владимир Зеленский поручил ему переговоры с МВФ, но говорить всерьез о его работе в правительстве пока рано. Утверждать о факторе внешнего давления вряд ли имеет смысл, Украина, к сожалению, не находится в центре внимания ведущих мировых сил.

— Сможет ли Саакашвили в украинских реалиях достичь успеха? Или это будет провальным назначением?

— Думаю, стоит напомнить, что успешное президентство Михаила Саакашвили в Грузии опиралось на контроль над парламентом и правительством и идеологию преобразований от покойного Кахи Бендукидзе. Ситуация в Украине несколько отличается от грузинских реалий, что показала попытка Петра Порошенко встроить Саакашвили в систему власти. К сожалению, Украина стоит на пороге экономического кризиса, во время которого объем финансовых ресурсов объективно уменьшится. Одними громкими заявлениями проблемы не решить, и даже мощная харизма Саакашвили может не помочь.

Здесь есть еще один фактор: нынешний украинский премьер Денис Шмыгаль практически не обладает опытом государственного управления, и в случае назначения вице-премьером Саакашвили будет стремиться возглавить правительство. Полагаю, что политические инстинкты экс-президента Грузии могут в этом случае оказаться сильнее чувства самосохранения и формальной логики.

— В прошлом, когда Саакашвили был главой Одесской областной администрации, у него был конфликт с главой МВД Аваковым. Как сейчас будет развиваться ситуация?

— Есть основания полагать, что Зеленский пытается ввести в состав правительства Саакашвили, чтобы ограничить влияние Авакова. Потенциальный вице-премьер говорит, что намерен конфликтовать, но мне неизвестны примеры, когда перед назначением в правительство его потенциальный сотрудник обещает взорвать работу исполнительной власти изнутри. Но психотипы Саакашвили и Авакова, как по мне, исключают возможность их сотрудничества.

— Грузия уже выдвинула ультиматум Украине в связи с этим назначением. Как это будет влиять на двусторонние отношения?

— Пребывание Саакашвили на посту руководителя областной администрации в 2015 – 2016 годах уже приводило к охлаждению двусторонних отношений. У власти в Грузии сегодня политические противники Саакашвили, сам он осужден к двум срокам лишения свободы, достаточно показательным. Поэтому его возможное вхождение в украинское правительство вызовет жесткую реакцию официального Тбилиси, ведь в Грузии осенью пройдут парламентские выборы, и «Грузинская мечта» обязана отреагировать.