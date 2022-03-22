Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом и уйдет на карантин.

Как передает ТАСС, об этом говорится в ее заявлении, опубликованном во вторник.

«Сегодня утром, готовясь к поездке в Европу, я сдала ПЦР-тест. Он показал положительный результат, это означает, что я буду следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний и не поеду с президентом в Европу», — сообщила Псаки.

Она уточнила, что тест американского лидера показал отрицательный результат. Псаки отметила, что у нее нет выраженных симптомов заболевания. Она намерена провести на карантине минимум несколько дней.