Прямой рейс из Ханкенди в Москву: снова о «голубой мечте» армян

Читать новости из Армении одновременно и полезно, и забавно. Полезно потому, что так удается понять реальные умонастроения общественности РА. Забавно потому, что нередко можно услышать такие фантазии, что проще их пересказать, чем придумать самому. Причем, нередко эти фантазии идут вразрез не только с реальностью и здравым смыслом, но и с умонастроениями многих армянских же экспертов.

Приведу конкретные примеры. «Эти власти довели нас до такого состояния отнюдь не в результате халатности или безграмотности, это было спланированное действие», — об этом заявил на встрече с журналистами 10 февраля офицер запаса, генерал-майор юстиции Татул Петросян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

«Никол Пашинян полностью выполнил турецкий заказ, если мы думаем, что 75% Карабаха сдано, то, уверен, что через год-два «Арцаха» (закавычено нами – РЕД.) не будет. Турки не допустят никого в Карабах без их разрешения. Уже есть сведения о том, что из Армении в Карабах могут въезжать только граждане РА и РФ, поскольку она является стороной договора. Есть информация о том, что иностранный журналист пытался попасть в Карабах, но его не пустили, сказали, что Баку должен разрешить», — отметил Петросян.

А пару дней назад бывший посол в Ватикане, зять третьего президента РА Микаэл Минасян поведал, что больше не будет никакой «армии обороны» сепаратистов Карабаха, разгромленной в ходе второй Карабахской войны Вооруженными силами Азербайджана, они будут расформированы в ближайшее время. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Вагаршак Арутюнян «уже дали свое согласие» на это.

Все это говорит о том, что проект под названием «Арцах», ожидаемо сворачивается. Иначе и быть не могло после того, как азербайджанская армия одержала разгромную победу в 44-дневной войне, вынудив премьер-министра подписать трехстороннее заявление, в котором оговариваются условия мира в Карабахе. Ни в одном из пунктов которого не было ничего про эксплуатацию аэропорта в Ханкенди.

К чему это я? К тому, что издание Hetq со ссылкой на Артака Бегларяна, который предпочитает именоваться «руководителем администрации президента Арцаха», что само по себе вызывает улыбку, снова начал спекулировать на этой теме. Он утверждает, что российские миротворцы ведут строительные работы в Карабахе, в том числе в районе аэропорта Ханкенди. Там они, по его словам, строят поселки для проживания на прилегающих территориях аэропорта, а сам аэропорт готовится к эксплуатации.

Мол, помимо военных, из аэропорта планируется выполнять гражданские рейсы, которые будут использоваться в гуманитарных целях. «Насколько я понимаю, есть определенные политические вопросы, которые находятся в рамках обсуждения трехстороннего соглашения. Но есть положительная тенденция и основа, и я надеюсь, что в ближайшее время вопрос будет полностью решен», — утверждает Бегларян.

Надеяться он может на что угодно. Но есть объективная реальность, есть фактология. И любой интересующийся данным вопросом с легкостью может обнаружить, что запустить аэропорт в Ханкенди армянская сторона пытается с 2012 года. В ответ из Баку последовало отрезвляющее напоминание: небо над Карабахом Азербайджан полностью контролирует и в отношении нарушителей будет действовать так, как того требуют законы нашей страны. Проще говоря, будут сбивать.

В Армении в ответ попытались показать, что там ничего не боятся. Более того, тогдашний президент Армении Серж Саргсян обещал лично отправиться в Ханкенди первым авиарейсом, называл даже дату — 9 мая 2012 года. В итоге, как известно, несколько раз отложенный полет Сержика в Ханкенди никто так и не увидел. Его просто свергли. Пришел к власти Никол Пашинян, который даже не пытался вылететь из аэропорта в Ханкенди.

И не попытается. В том числе и потому, что прекрасно помнит о том, чем заканчиваются для Армении все его провокационные слова и действия. Плюс, согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO), полеты на территории суверенных государств осуществляются только с согласия их законных властей. Во всех официальных документах международных и межгосударственных организаций, в том числе ICAO, Нагорный Карабах считается составной частью Азербайджанской Республики.

Так было даже до 44-дневной войны. Тем паче сейчас, после блестящей и разгромной победы Азербайджана, никто не захочет ставить под сомнение принадлежность нашей стране аэропорта в Ханкенди. Он заработает только тогда, когда на это даст согласие наша страна. И она же будет решать, куда, с какой частотой будут летать самолеты из данного аэропорта. Что до утверждений очередного карабахского сепаратиста, то это работа у него такая — сотрясать воздух.

Не он первый, не он последний. Мы же прекрасно помним, что в предыдущий раз некие неназванные источники в так называемом «правительстве Нагорного Карабаха» пообещали на 25 декабря открытие аэропорта в Ханкенди. Подыграл им и небезызвестный Семен Пегов, по словам которого, в аэропорту ведутся работы по расширению взлетно-посадочной полосы с тем, чтобы сия «воздушная гавань» могла принимать и военно-транспортные самолеты.

Ну и? На дворе уже 11 февраля, а ничего из того, о чем трещали карабахские сепаратисты и их дружок Пегов, не сбылось. Соответственно и к тому, что сейчас обещает некто Бегларян, также нужно относиться с известной долей иронии. Особенно в свете признаний армянской же стороны о том, что проект под названием «Арцах» медленно, но верно, прекращает свое существование.