Проживающих в Азербайджане грузин примут в вузы без экзаменов

Проживающие в Азербайджане грузины будут поступать в вузы Грузии без экзаменов.

Как передает грузинское бюро Report, решение об этом приняло Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Решение охватит грузин, которые прошли регистрацию для участия в единых национальных экзаменах, но не смогли поехать в Грузию из-за сложившейся ситуации.

Согласно решению, у проживающих в Азербайджане около 70 грузинских абитуриентов высшее образование будет финансироваться за счет государства.

Соответствующее решение правительства Грузии нацелено на поддержку проживающих в Азербайджане соотечественников.